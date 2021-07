Afirmação sobre 'incêndio pacífico' foi publicada por perfil de paródia

Publicações compartilhadas centenas de vezes em redes sociais asseguram que a jornalista da CNN Daniela Lima chamou de “incêndio pacífico” o ato contra a estátua do bandeirante Borba Gato, realizado durante protesto de oposição ao presidente Jair Bolsonaro no último dia 24 de julho em São Paulo.



Falsear, dar a pior interpretação possível, editar coisas que eu disse, já tinha visto. Inventar algo que NUNCA foi dito por mim, qdo eu estava em casa, com minha família… Inédito. Disfarçada de piada, a extrema direita avança sobre limites nunca vistos. Não ficará impune.

Isso é. O tuíte que embasa as postagens foi publicado por um perfil que se descrevia como “portal de memes” e que não está mais disponível. O AFP Checamos não localizou nenhum outro registro da suposta afirmação., garante o tuíte, cuja captura de tela ilustra múltiplas publicações no Facebook As publicações fazem referência à estátua de Borba Gato, que foi incendiada em São Paulo no último dia 24 de julho, devido à associação do bandeirante paulista com a perseguição e escravização de indígenas e africanos no Brasil no século XVIII.Diferentes publicações trazem recortes distintos do tuíte sobre a suposta fala da jornalista. Em algumas delas, não é possível ver nenhuma informação do perfil que publicou a mensagem, enquanto em outras é visível apenas o logotipo do portal de jornalismo G1, do Grupo Globo.Em algumas versões pode-se ler, no entanto, o nome do usuário que primeiro publicou a mensagem no Twitter:Em 27 de julho, o perfil não estava mais disponível na rede social. O AFP Checamos conseguiu arquivar, contudo, a publicação original , feita na noite de 24 de julho.Antes de sair do ar, o perfil se descrevia como, deixando claro que as afirmações publicadas não eram verdadeiras.Outras publicações de tom satírico haviam sido publicadas antes pelo usuário, como essa que fala sobre uma suposta luta de MMA entre a ativista sueca Greta Thunberg e a filha do presidente Jair Bolsonaro, Laura Bolsonaro.Uma consulta aos conteúdos publicados pela CNN Brasil em 24 de julho ( 1 2 ), quando a informação começou a circular, não localiza nenhuma fala semelhante à mencionada nas redes. Buscas por palavras-chave no Google e nos sites WayBack Machine Archive.is - que podem exibir páginas deletadas - tampouco levam a um registro do suposto comentário.Em 26 de julho, a CNN publicou uma nota em que afirmou que a informação é falsa e que a jornalista Daniela Limacom a frase viralizada.Em sua conta no Twitter, a jornalista também se posicionou sobre o tema e escreveu que nem sequer estava trabalhando no dia em que o incêndio foi reportado.Conteúdo semelhante também foi checado pelos sites Estadão Verifica