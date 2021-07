Em manifestação, estátua de Borba Gato é incendiada em SP

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi enviada ao local às 14h06, e o fogo foi extinto rapidamente. Não há registros de feridos e relato de presos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, de acordo com as primeiras informações, um grupo desembarcou de um caminhão, espalhou pneus pela via e nos arredores do monumento e ateou fogo.

O monumento foi completamente danificado pelos manifestantes. Pelas redes, paulistas discutem a ação dos protestos.

A estátua tem 13 metros de altura e foi criada por Júlio Guerra em 1912.