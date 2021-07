A história por trás da foto: jovens guepardos aprendiam com sua mãe como capturar presas

Captura de tela feita em 26 de julho de 2021 de uma publicação no Facebook

“Esta foto ganhou o prêmio de ‘Melhor Foto da Década’ e levou o seu fotógrafo a uma grande depressão”, começam postagens amplamente compartilhadas de 2019 a 2021. As legendas indicam que a fotografia retrata como uma mãe cervo se entregou a guepardos para proteger os seus filhotes. Contudo, a história da imagem é bem diferente: segundo declarou a fotógrafa responsável à AFP, a imagem mostraaprendendo com sua mãe como capturar presas, neste caso uma impala e não um cervo. Embora tenha sido premiada, ela não foi catalogada como a “Melhor Foto da Década”.



A descrição que acompanha as imagens continua: “Os guepardos perseguiram uma mamãe cervo e seus dois filhotes (bebês cervos). A mãe poderia ter escapado facilmente dos guepardos, mas, no lugar disso, se ofereceu, mansamente, a eles para que seus filhos pudessem escapar com completa segurança. Na foto, ela é vista olhando seus bebês correndo a salvo bem longe, enquanto ela estava a ponto de ser destroçada em pedaços pelos guepardos... ‘O sentimento de amor e sacrifício de uma mãe não é só um sentimento humano’”.

As publicações, que já haviam circulado amplamente em 2019 , inclusive em inglês , continuaram a serno Facebook e no Instagram ao longo de 2020 ( 1 3 ) e de 2021 ( 1 2 ).Por meio de uma busca reversa foi possível encontrar uma matéria publicada no site DNA India em fevereiro de 2017 sobre a fotografia e o contexto em que foi tirada. Intitulado, em tradução livre do inglês, o artigo cita a fotógrafa - e não o fotógrafo, como dizia aviralizada - que fez o clique: Alison Buttigieg , nascida em Malta.No texto é explicado que o site entrou em contato com a responsável pela imagem questionando se ela sabia sobre a, ao que ela respondeu:[perguntando]No site de Alison é possível ver a fotografia e o seu verdadeiro contexto: tirada na reserva nacional Masai Mara , no Quênia, em 2013, o registro - que integra uma série de fotos - mostra uma mãe guepardo ensinando seus filhotes a capturar presas.Na descrição da imagem pode-se ler, em tradução livre do inglês:(...)Em 2019, o AFP Checamos entrou em contato com Buttigieg, que mora em Helsinque , na Finlândia, que contou que, já naquele ano, a fotografia viralizavaEm fevereiro de 2017, a fotógrafa, cujo trabalho é focado em registrar o comportamento animal, explicou em seu perfil no Facebook que a imagem estava sendo usada erroneamente.Buttiegieg ainda disse à AFP:Ela também confirmou que não sofreu de depressão após fazer as fotografias, como dizem as postagens virais:

Anteriormente, pelo Twitter, a fotógrafa já havia desmentido algumas afirmações de que teria sofrido de depressão e, em sua conta no Instagram, publicou a fotografia juntamente com a explicação.

Em 2020, a fotografia fez parte do Remembering Cheetahs um projeto em fotolivro com o objetivo de arrecadar fundos para a conservação dessa espécie.A publicação viralizada também fala da supostavista na foto, mas se trata de um impala. As duas espécies têm diferenças consideráveis, começando pelo fato de que a primeira faz parte da família Cervidae e a segunda, da Bovidae. Os cervos também costumam ser chamados de veados e os impalas genericamente de antílopes.Em 2016, Alison ganhou o prêmiono Siena International Photo Awards pela foto que viralizou. Segundo contou em seu site , ela concorreu com mais de cinco mil inscritos e a categoria na qual venceu foi a de