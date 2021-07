Imagem de ato pró-Bolsonaro em São Paulo em 12 de junho é atribuída a evento em Porto Alegre

Publicações compartilhadas mais de 9,2 mil vezes nas redes sociais desde o último 10 de julho afirmam que a imagem de uma estrada repleta de motocicletas foi registrada no mesmo dia em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde o presidente Jair Bolsonaro realizava uma motociata.



Ato em São Paulo em junho

Captura de tela feita em 12 de julho de 2021 de uma publicação no Facebook

Comparação feita em 14 de julho de 2021 entre a imagem viralizada (E) e a transmissão ao vivo do SPTV1

A cena, contudo, foi registrada em 12 de junho na Rodovia dos Bandeirantes, em, em outro evento a favor do mandatário., foram algumas das legendas das postagens viralizadas no Facebook ( 1 3 ) e no Twitter ( 1 3 ).Em 10 de julho , o presidente Jair Bolsonaro participou da chamadana região metropolitana de Porto Alegre e compartilhou um vídeo do ato em sua página no Facebook. A foto que circula nas redes de diversas motocicletas em uma rodovia, no entanto, não foi feita neste mês de julho e nem no Rio Grande do Sul.Quase um mês antes, em 12 de junho, Bolsonaro realizou o mesmo tipo de evento em São Paulo , após fazê-lo em Brasília em 9 de maio e no Rio de Janeiro , duas semanas depois. Antes de Porto Alegre, o presidente também passeou com motociclistas na cidade catarinense de Chapecó Uma busca no TweetDeck pelo termoselecionando os tuítes que contivessem imagens e fossem feitos a partir de São Paulo somente no dia 12 de junho de 2021 levou a esta publicação feita às 11h46.No canto esquerdo superior da imagem é possível ver o horário de 10h45, que coincide com o período em que a motociata ocorria na Rodovia dos Bandeirantes, como informou a Polícia Militar do Estado de São Paulo no Twitter . Às 15h, a corporação informou que as vias ocupadas pelo ato já estavam liberadas.Uma consulta a telejornais transmitidos no mesmo 12 de junho que realizaram matérias sobre a motociata em São Paulo permite identificar uma cena semelhante à que viralizou nas redes sociais. Nas imagens transmitidas no telejornal SPTV1 , da Rede Globo, por exemplo, há a mesma ambulância que aparece na foto compartilhada nas redes.Uma transmissão ao vivo feita pela emissora CNN nesse mesmo dia, por sua vez, permitiu localizar em que ponto da Rodovia dos Bandeirantes estavam os motociclistas quando a imagem foi registrada.Uma segunda comparação entre a foto encontrada no tuíte de 12 de junho, a mesma que circula nas redes sociais, mas em tamanho maior, e uma análise no Google Maps permite identificar os mesmos elementos contidos na estrada.Em 13 de julho, Jair Bolsonaro anunciou por meio de sua conta no Twitter a realização de uma nova motociata no próximo dia 17 em Manaus, capital do Amazonas.O AFP Checamos já verificou ( 1 4 ) diversas alegações sobre as motociatas realizadas pelo presidente Bolsonaro.Conteúdo semelhante foi checado pelas equipes do Estadão Verifica e do Aos Fatos