Vídeo não mostra Lula sendo expulso da Bahia, mas protesto no Rio Grande do Sul em 2018

Umque supostamente mostra como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “acabou de ser expulso” do município de Itanagra, na Bahia, foi visualizado mais de meio milhão de vezes em redes sociais desde o último dia 26 de maio. A alegação é falsa. As imagens foram feitas, na verdade, em março de 2018, quando grupos de oposição se manifestaram contra a visita de Lula a um instituto federal no Rio Grande do Sul. Não há registros de que qualquer ação semelhante tenha ocorrido em maio de 2021., diz o texto que acompanha a gravação em publicações compartilhadas mais de 8 mil vezes no Facebook ( 1 3 ) e Twitter ( 1 3 ).O vídeo, no qual manifestantes são ouvidos vaiando e xingando o ex-presidente à medida que umcom a inscriçãopercorre uma rua, circula com a mesma alegação no YouTube ( 1 3 ) e em postagens em espanhol O conteúdo começou a ser compartilhado após Lula declarar que pretende concorrer ao Palácio donas próximas eleições e uma pesquisa do Instituto Datafolha indicar que ele derrotaria Bolsonaro em um eventual segundo turno em 2022. ironiza umas das publicações.Mas o vídeo compartilhado nas redes não é atual, e tampouco foi feito na Bahia.



Uma busca no Google pelas palavras-chave “manifestantes”, “caravana” e “Lula” leva a diversas matérias sobre protestos enfrentados pelo ex-presidente em março de 2018, quando viajava pelo sul do país em atos que antecederam a campanha presidencial daquele ano.



Um dos artigos, do jornal Folha de S. Paulo, é ilustrado com uma foto muito semelhante a um dos trechos do vídeo compartilhado nas redes. Segundo a legenda, a imagem foi feita durante uma visita de Lula ao Instituto Federal Farroupilha, localizado em São Vicente do Sul, no Rio Grande do Sul.



Uma segunda busca no Google, desta vez por registros da passagem de Lula por essa cidade, mostra que o vídeo agora viralizado já havia sido publicado no Facebook em 21 de março de 2018 pelo grupo político Movimento Brasil Livre (MBL). “São Vicente do Sul recebe Lula com vaias e gritos de ‘ladrão’”, diz texto sobreposto às imagens.



De fato, o ex-presidente Lula visitou o Instituto Federal Farroupilha de São Vicente do Sul naquela data, como registrado pela própria organização.



Em nota de esclarecimento publicada no dia seguinte, o instituto federal informou que houve manifestações contrárias à presença de Lula no local e que os grupos opositores foram isolados.



Uma comparação entre uma imagem do campus do Instituto Federal Farroupilha, publicada em seu site, e o vídeo compartilhado nas redes permite confirmar que ambos mostram o mesmo local, como demonstrado abaixo:

Visita à metalúrgica em São Paulo

No último dia 26 de maio, quando a alegação começou a ser compartilhada nas redes, Lula não estava na Bahia, mas em uma metalúrgica em Diadema, São Paulo, como registrado em múltiplas fotos e vídeos publicados em sua conta no Twitter ( 1 3 ).Não há, ainda, qualquer registro de que Lula tenha ido ao estado nordestino recentemente. Em seu site, a última matéria sobre uma visita de Lula à Bahia data de agosto de 2018 O AFP Checamos já verificou outro vídeo da caravana de Lula pelo sul do Brasil que voltou a ser compartilhado como se fosse de 2021.Conteúdo semelhante a este foi checado pela Agência Lupa