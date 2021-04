Frase creditada a Lula sobre políticos e funcionários públicos foi distorcida

Captura de tela feita em 14 de abril de 2021 de uma publicação no Facebook

Uma busca no Google pela declaração exata atribuída a Lula - “Mesmo o político ladrão é mais digno que um funcionário público concursado” - não levou a qualquer registro de que ele a tenha pronunciado.

Com uma nova consulta, desta vez com as palavras “Lula”, “político”, “funcionário público” e a data “16 de setembro de 2016”, vista nas postagens, encontrou-se uma notícia de jornal sobre as repercussões da comparação feita pelo ex-presidente entre “político ladrão” e servidores concursados. A matéria destaca a frase de Lula:

"Eu de vez em quando falo que as pessoas achincalham muito a política, mas a posição mais honesta é a do político, sabe por quê? Por que todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir pra rua encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e tá com um emprego garantido para o resto da vida".

A declaração do político do PT foi feita em uma coletiva de imprensa, no dia 15 de setembro de 2016, depois que o Ministério Público o denunciou por corrupção e lavagem de dinheiro.

Em um vídeo dessa coletiva transmitida ao vivo no YouTube é possível assistir o momento em que o ex-presidente faz a comparação:



Além disso, em nenhum outro momento da gravação, que foi transmitida ao vivo, a frase viralizada é pronunciada pelo petista.

O AFP Checamos tem verificado várias postagens nas redes sociais envolvendo Lula (1, 2, 3, 4) desde que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou suas condenações no âmbito da Operação Lava-Jato. Com a anulação, o petista recuperou seus direitos políticos e, caso não seja novamente condenado, estará apto a disputar as eleições presidenciais de 2022.

