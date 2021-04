Foto de fazenda atribuída a filho de Lula é, na verdade, de um campus universitário

Captura de tela feita em 13 de abril de 2021 de uma publicação no Facebook

“Isso é que é um Empresario competente. O Novo Mega Campeão do Brasil de enriquecimento súbito é o proprietário desta Fazenda. Fazenda Fortaleza comprada e certificada em Cartório de Registro de Imóveis. Proprietário: FÁBIO LUIS LULA DA SILVA (isso mesmo) Propriedade: Fazenda na região de Valparaíso/SP Preço: 47 milhões de reais”, diz o trecho de uma das publicações compartilhadas no Facebook (1, 2) e no Twitter.

Postagens com a mesma alegação circulam desde, pelo menos, 27 de setembro de 2014.

Com uma nova consulta no Google Imagens usando os termos “Campus” e “Esalq” - a sigla utilizada para a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - foi possível encontrar a foto viralizada no site da faculdade localizada em Piracicaba, no estado de São Paulo.

A AFP entrou em contato com a Esalq e confirmou que o prédio central visto na imagem foi construído entre 1904 e 1907 para acolher a escola agrícola de Piracicaba e atualmente abriga o gabinete da diretoria da faculdade e parte de seus setores administrativos. Jamais pertenceu, portanto, ao filho de Lula.

Em uma busca no Google pelas palavras “Fazenda”, “Fortaleza”, “Valparaíso” e “Fábio Luís Lula da Silva” não foi encontrado qualquer registro de propriedade.

Procurado pela AFP, o Instituto Lula respondeu que “essa história é mais uma mentira que o ex-presidente Lula e sua família são vítimas, feita por grupos que divulgam fake news com objetivos políticos há anos”.

Em 2016, a Polícia Federal concluiu que as movimentações financeiras de Fábio Luís Lula da Silva eram compatíveis com os recursos declarados à Receita Federal. Ele, no entanto, é investigado no âmbito da Operação Lava-Jato pela suspeita de ter recebido 132 milhões de reais da operadora Oi/Telemar por meio de contratos com empresas do grupo Gamecorp, empreendimento do qual Fábio Luís era um dos sócios.

Segundo a força-tarefa da Lava-Jato, a quantia pode ter sido usada na compra do sítio de Atibaia, que estava em nome de Fernando Bittar mas foi usado pelo ex-presidente Lula. Essa investigação foi suspensa em 25 de março passado até que seja definido o juiz competente pelo caso.

Publicações de conteúdo semelhante foram verificadas pela Agência Lupa.