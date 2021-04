A foto de Ivete Sangalo e marido rodeados de pessoas é anterior à pandemia

Captura de tela feita em 12 de abril de 2021 de uma publicação no Facebook

Uma foto daIvete Sangalo sentada em uma mesa repleta de pessoas foi compartilhada mais de 15 mil vezes em redes sociais desde o início de abril, após o marido da artista dizer que sua família só havia contraído covid-19 por ter tido contato com uma cozinheira. “Os convidados das farras são totalmente inocentes?”, questionou um usuário. A foto da cantora cercada de pessoas foi feita, contudo, em 25 dezembro de 2019, antes da Organização Mundial da Saúde (OMS) ser formalmente notificada sobre a existência do novo coronavírus.“O marido da Ivete, deu uma entrevista para Regina Casé, dizendo que a empregada que passou o vírus para família, HIPÓCRITA”, diz a legenda de grande parte das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ), Twitter ( 1 3 ) e Instagram desde o último dia 10 de abril.As postagens acompanham uma imagem da cantora sentada em uma mesa com outras 25 pessoas - todas sem máscara - enquanto duas mulheres de uniforme são vistas de pé ao fundo. Uma seta em vermelho identifica ironicamente uma destas mulheres como “a”.Em conversa com a atriz Regina Casé em transmissão ao vivo no Instagram no último dia 9 de abril, oDaniel Cady, marido de Ivete Sangalo, afirmou que todos em sua família haviam tido covid-19 e que a doença chegou à casa “por uma funcionária”, quando esta voltou de uma folga. A fala desencadeou uma onda de críticas nas redes, e Cady voltou atrás , dizendo não ter certeza de como a família contraiu a doença.“Aqui vemos nitidamente a cozinheira que Ivete e marido falaram que passou COVID para a família. Mas essaaí não conta neh?”, escreveu uma internauta ao compartilhar a imagem viralizada.Uma busca na conta de Ivete Sangalo no Instagram mostra, no entanto, que a foto é anterior ao início da pandemia. O registro foi publicado pela cantora em 25 de dezembro de 2019, com a legenda: “Feliz natal!!! O amor só multiplica por aqui”.No Natal de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) ainda não havia sido notificada formalmente sobre os casos de pneumonia viral registrados em Wuhan, na China, o que aconteceu em 3 de janeiro de 2020.O primeiro caso de um brasileiro infectado pelo novo coronavírus foi confirmado , por sua vez, em 26 de fevereiro de 2020 e a crise de covid-19 foi classificada como uma pandemia pela OMS em 11 de março do mesmo ano.Em 24 de dezembro de 2019, um dia antes de publicar a imagem agora viralizada, Ivete havia compartilhado uma outra foto , em que aparece ao lado de algumas das mesmas pessoas identificadas no registro tirado de contexto.O AFP Checamos já verificou outras imagens de figuras públicas em aglomerações antes da pandemia que circularam como se fossem atuais ( 1 2 ).Até este dia 12 de abril, o Brasil registrou mais de 13 milhões de casos confirmados e de 353 mil mortes por covid-19, segundo balanço da AFP baseado em dados oficiais.