Este vídeo panorâmico de Marte foi feito pelo rover Curiosity e sem som antes do Perseverance chegar

(foto: Reprodução)

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Comparação feita em 26 de fevereiro de 2021 entre uma publicação no Instagram (à esquerda) e o vídeo publicado pela Nasa em março de 2020

Os sons do planeta vermelho

Um vídeo panorâmico da superfície de Marte foi visualizado mais de 12,4 mil vezes nas redes sociais em publicações que afirmam que as imagens foram registradas pelo veículo Perseverance pouco depois da sua chegada a este planeta, no último dia 18 de fevereiro. Na realidade, a gravação se trata de uma montagem feita pela Nasa com fotos tiradas no final de 2019 por outro rover seu, o Curiosity, que chegou ao planeta vermelho em 2012. Além disso, o som foi acrescentado às imagens. Perseverance foi a primeira sonda enviada a Marte a contar com microfones e seus registros sonoros vieram a público dias depois do vídeo viralizado começar a circular.“Primeiro vídeo do Perseverance em Marte filmado hoje o som de Marte. fantástico!” e “Imagens e som direto de Marte via Rover #perseverance”, indicam as legendas de algumas publicações compartilhadas dezenas de vezes no Facebook 3 ).A gravação circula desde 19 de fevereiro de 2021 também no Instagram 1 ), no Twitter 3 ) e no YouTube 3 ), assim como em espanhol O rover norte-americano Perseverance chegou a Marte na quinta-feira, 18 de fevereiro, depois de mais de seis meses de viagem no espaço. Quatro dias mais tarde, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa) publicou as primeiras imagens registradas por esta sonda, que não são as que viralizaram nas redes sociais em 19 de fevereiro.Uma busca reversa no Google a partir de capturas de tela obtidas por meio da ferramenta InVid-WeVerify permitiu encontrar as imagens originais, cuja divulgação pela Nasa data de 4 de março de 2020, quase um ano antes.As imagens, na verdade, surgem de uma montagem feita a partir de várias fotografias tiradas pelo rover Curiosity, antecessor do Perseverance, que chegou a Marte em 6 de agosto de 2012 e em janeiro celebrou seu dia 3.000 de missão nesse planeta.“Esta é a maior imagem em 360 graus que temos de Marte. Isto foi realizado com o instrumento Mastcam (câmera)”, disse à equipe de checagem da AFP Sylvestre Maurice , astrofísico do instituto IRAP, em Toulouse, na França, responsável pela câmera laser SuperCam a bordo do Perseverance, e da ChemCam, do Curiosity.A montagem foi publicada em formato de vídeo pelo Jet Propulsion Laboratory da Nasa em seu canal no YouTube. As imagens vistas na gravação viralizada nas redes sociais correspondem às incluídas neste vídeo, como se pode conferir na comparação abaixo:Outra prova de que as imagens foram feitas pelo Curiosity é a paisagem que elas mostram: “Não é de forma alguma onde o Perseverance pousou”, assegurou Maurice. “Trata-se da cratera de Gale, onde chegou [em 2012] e onde o Curiosity ainda se encontra”, acrescentou. A cratera tem “150 quilômetros de diâmetro”, dos quais o Curiosity só “percorreu 23 em oito anos e meio”.O Perseverance, por sua vez, tocou a superfície do planeta na cratera Jezero , “muito menor, com 45 quilômetros de diâmetro, e que se encontra a 3.400 quilômetros da de Gale”, indicou o especialista.“São necessárias muitas imagens e programação, e demorou muito até obterem esse resultado”, explicou Maurice, especialista na exploração do Sistema Solar.As fotos foram tiradas por uma das câmeras instaladas no Curiosity (a MastCam, de fabricação norte-americana) entre 24 de novembro e 1º de dezembro de 2019, com uma resolução de entre 650 milhões e 1,8 bilhão de pixels, de acordo com a Nasa. São cerca de 1.200 fotografias coloridas do planeta vermelho, que depois foram reunidas durante vários meses, detalha a agência norte-americana em seu site.Segundo Maurice, levará tempo até que consigam que o Perseverance capture imagens panorâmicas em altíssima resolução da superfície de Marte equivalentes às do Curiosity.Maurice explicou que o som ouvido no vídeo viralizado “é uma falsificação, não tão ruim, inclusive muito bem atingida e esperta”. E destacou que até a chegada do Perseverance, “nunca houve um microfone na superfície de Marte”.Em 21 de fevereiro, ou seja, dois dias depois do vídeo viralizado começar a circular, a Nasa revelou os primeiros áudios de Marte captados pelo rover Perseverance. “Um microfone no rover forneceu a primeira gravação de áudio dos sons de Marte”, lê-se no site da Nasa

Vida em Marte

“O que se ouve aos 10 segundos é uma rajada de vento real na superfície de Marte capturada pelo microfone e enviada de volta à Terra”, disse Dave Gruel, engenheiro principal do sistema de câmera e microfone do Perseverance.O Perseverance é o quinto rover ou veículo robotizado enviado pela Nasa ao planeta vermelho para a sua exploração. A missão da agência espacial dos Estados Unidos a Marte tem o objetivo específico de encontrar sinais de vida “Ou encontramos vida, e seria uma descoberta excepcional, ou não o fazemos, [...] e isso sugeriria que nem todos os ambientes habitáveis estão habitados”, alertou Ken Farley, cientista do projeto.Mas a missão também tem outros objetivos: a Nasa quer demonstrar que é possível fazer voar um dispositivo motorizado em outro planeta. Para isso, um helicóptero, chamado Ingenuity, ficará suspenso no ar com uma densidade equivalente a 1% da atmosfera terrestre.O Perseverance é o maior e mais complexo veículo já enviado a Marte. Pesa uma tonelada e está equipado com um braço robótico de mais de dois metros e com 19 câmeras.