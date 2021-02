É enganoso o meme que relaciona preço do gás com salário mínimo nos governos Lula e Bolsonaro

Captura de tela feita em 23 de fevereiro de 2021 de uma publicação no Facebook

Publicações que comparam o preço do botijão de gás nos governos de Lula e Bolsonaro e o valor do salário mínimo nesses períodos foram compartilhadas mais de 54,7 mil vezes nas redes sociais desde o último dia 15 de fevereiro. Mas alguns números utilizados estão defasados: por exemplo, quando o salário mínimo estava em torno de 250 reais, o botijão de gás não custava 35 reais, mas por volta de 30 reais.O meme compartilhado no Facebook 3 ) mostra a imagem de botijões de gás com dois valores diferentes e a seguinte descrição: “Como é bom poder relembrar! Com o ‘ladrão’: R$ 35,00 Com o ‘honesto’: R$ 85,00”.Abaixo na imagem, mais dois botijões fazem a comparação de que, no governo Lula, quando o gás custava 35 reais, o salário mínimo era de 250 reais, o que equivalia a 15% da quantia. Já no caso do botijão a 85 reais, durante o governo Bolsonaro, o meme indica que, com o salário mínimo a 1.100 reais, isso corresponde a 8% do valor.Uma consulta ao site do governo Ipeadata para conferir a evolução dos salários mínimos no âmbito federal mostra que durante o período em que Luiz Inácio Lula da Silva esteve no poder, de 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011, o salário mínimo variou de 200 reais nos três primeiros meses de mandato chegando a 540 reais, em janeiro de 2011.Ao longo de todo mandato do presidente petista, os valores do salário mínimo foram de R$ 200,00, R$ 240,00, R$ 260,00, R$ 300,00, R$ 350,00, R$ 380,00, R$ 415,00, R$ 465,00, R$ 510,00 e R$ 540,00. Nenhum foi de R$ 250,00, como indica a publicação viralizada.Uma segunda consulta, dessa vez na seção de Preços do site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), permite verificar a variação desde 2001 e a série histórica do levantamento de preços de revenda do gás liquefeito de petróleo (GLP), também conhecido como “gás de cozinha”.A primeira vez que o preço médio de revenda do botijão de GLP de 13kg atingiu os 35 reais durante o governo Lula foi em junho de 2009 - a 35,35 reais -, momento em que o salário mínimo no país estava em 465 reais. Assim, nesse mês, o preço do gás equivalia a 7,7% do salário mínimo.No período em que o salário mínimo estava em torno de 250 reais, como apontam as postagens viralizadas, nesse caso 240 ou 260 reais, de abril de 2003 a abril de 2005, o preço médio de revenda do GLP sequer atingiu os 35 reais.Uma média dos preços do gás de abril de 2003 a abril de 2004 mostra que o GLP ficou em torno de R$ 29,31. Com o salário mínimo a 240 reais , o gasto com gás representava 12,21% desse valor.De maio de 2004 a abril de 2005, período em que o salário mínimo era 260 reais , a média de preço do GLP ficou em R$ 31,18, representando 11,99% do salário mínimo.Em 2021, por sua vez, o salário mínimo ficou estabelecido em 1.100 reais, e nos dois primeiros meses do ano, o preço do GLP foi R$ 76,86, em janeiro, e R$ 78,95 até este momento de fevereiro. Uma média desses valores coloca o preço de revenda do gás em R$ 77,90, o que representa 7,08% do salário mínimo.No último dia 18 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro anunciou durante a sua live semanal nas redes sociais que o governo decidiu zerar os impostos federais sobre o GLP - de forma definitiva - e sobre o óleo diesel, durante dois meses.No site da Petrobras há uma explicação sobre a composição do preço do GLP ao consumidor e o quanto os impostos representam, sendo o ICMS cobrado pelos estados, e o PIS/PASEP e COFINS, pela União. Nesse caso, o imposto do governo federal sobre o gás representa apenas 3% de seu valor, com base nos dados de fevereiro de 2021, enquanto o tributo estadual chega a 15%.O presidente também criticou a Petrobras e os aumentos sucessivos no preço dos combustíveis, decidindo, por fim, nomear o general da reserva Joaquim Silva e Luna para presidir a companhia. O mercado, contudo, reagiu ao movimento do governo e as ações da Petrobras apresentaram uma queda de 19% devido ao temor de interferência.Em resumo, as postagens compartilhadas milhares de vezes nas redes comparam dados de momentos diferentes do governo Lula, já que quando o botijão de gás atingiu o preço médio de revenda de 35 reais, o salário mínimo estava estabelecido em 465 reais, não 250 reais.