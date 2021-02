Beber água em horários específicos não evita derrames ou ataques cardíacos, dizem especialistas

Captura de tela feita em 19 de fevereiro de 2021 de uma publicação no Facebook

Beber apenas um copo d’água em horários específicos do dia pode evitar múltiplos problemas de saúde, como derrames e ataques cardíacos, garantem publicações compartilhadas mais de 215 mil vezes em redes sociais de 2012 até 2021. No entanto, embora especialistas reconheçam que se hidratar é importante para manter uma boa saúde, essa hidratação não precisa ocorrer em horários pré-determinados e não evita, sozinha, as doenças citadas.“Cerca de 90% dos ataques do coração ocorre de manhã cedo e podem ser minimizados se tomarmos um ou dois copos de água (NÃO bebida alcoólica ou cerveja) antes do repouso da noite”, começa o texto amplamente compartilhado no Facebook ( 1 3 ) e Instagram ( 1 3 ).A mensagem continua, citando outros momentos em que o usuário deve se hidratar para “maximizar sua efetividade no corpo humano”.“1 copo de água depois de acordar - ajuda a ativar os órgãos internos. 1 copo de água 30 minutos antes de uma refeição - ajuda a digestão. 1 copo de água antes de tomar um banho - ajuda a baixar a pressão sanguínea. 1 copo de água antes de ir para a cama - evita um derrame cerebral ou ataque de coração”.Especialistas consultados negaram, contudo, que a hidratação em momentos pré-determinados tenha esta capacidade.Existem estudos científicos sobre o benefício do consumo de água para reduzir a possibilidade de infartos, e se manter hidratado está entre as recomendações gerais para a saúde cardíaca.No entanto, como indicou ao AFP Checamos o cardiologista e diretor de comunicação da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo ( SOCESP ), Ricardo Pavanello, “não parece razoável” que um copo d’água possa prevenir a ocorrência de ataques cardíacos.“Seria muito bom que fosse suficiente, mas infelizmente desconheço estudos ou evidências científicas que justifiquem essa recomendação”, afirmou o especialista.Como explica o Ministério da Saúde, um ataque cardíaco consiste na “morte das células de uma região do músculo do coração” provocada por um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma súbita.“É fato que manter hidratação adequada pode evitar aumento da viscosidade sanguínea o que pode minimizar eventos isquêmicos [relacionados à falta de fornecimento sanguíneo devido à presença de um trombo], porém isso vale como hábito de vida saudável e não como isoladamente recomendar um copo d’água à noite”, explicou Pavanello.Por outro lado, o cardiologista reconheceu que ataques cardíacos são mais comuns nas primeiras horas do dia, como dizem as postagens. “Tal fato está relacionado ao nosso ciclo circadiano e a desadaptação às demandas CV [cardiovasculares] nesse período do dia”, afirmou.Para evitar ataques cardíacos, o Ministério da Saúde recomenda a prática regular de exercícios, alimentação adequada, cessação do tabagismo e prevenção de doenças como diabetes e obesidade, mas não o consumo de água em horários específicos do dia.A Sociedade Espanhola de Neurologia ( SEN ) explicou à AFP como acontece um derrame cerebral ou um acidente vascular cerebral (AVC). “Algum vaso sanguíneo do cérebro se rompe e ocorre um sangramento”.Segundo a SEN, “uma hidratação correta” é uma das chaves, “embora não a única” para ter uma boa saúde vascular. “Se só bebermos um copo d’água de noite não estaremos corretamente hidratados, e por si só o consumo de água (a qualquer hora) não vai conseguir evitar doenças vasculares, nem eliminar qualquer risco vascular”.O cardiologista uruguaio Alejandro Cuesta também descartou a afirmação de que beber água antes de tomar banho ajuda a baixar a pressão sanguínea, destacando que isso “não tem fundamento científico nem está em nenhum guia ou diretriz de prática médica”.Beber água é bom “sobretudo para a proteção renal”, mas isso é “estar bem hidratado no geral, não um copo d’água a determinada hora”, disse à equipe de checagem da AFP.Comentando a recomendação de que beber água 30 minutos antes das refeições “ajuda a digestão”, o nutricionista espanhol Óscar Picazo negou que fazê-lo, por si só, “possa facilitar ou dificultar a digestão pela questão de diluir os ácidos do estômago”. “Foi visto em alguns estudos que pode ajudar a reduzir um pouco o que se come”, porque “dá sensação de saciedade”, acrescentou o especialista.A médica especializada em nutrição Mónica Katz, presidente da Sociedade Argentina de Nutrição ( SAN ), ressaltou em e-mail à AFP que o mais importante, “e com evidências científicas para se transformar em uma recomendação, é a importância da água para a nossa saúde”. “A água é essencial para nossa sobrevivência”, disse Katz.A médica indicou que “a desidratação pode afetar sua pressão arterial, fazendo com que aumente ou diminua”, mas não destacou que haja horários mais adequados que outros para a ingestão do líquido.Em resumo, especialistas coincidem ao afirmar que a hidratação é importante para manter uma boa saúde, mas descartam que beber um copo d’água em horários pré-determinados possa evitar problemas de saúde como ataques cardíacos e derrames.