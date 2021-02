Biden não distribuiu ivermectina e leite condensado a vacinados nos EUA

Um vídeo que circula em grupos de WhatsAPP e no Facebook mostra um homem brasileiro, aparentemente com 50 anos e que teria se vacinado, afirmando que o presidente Joeestá distribuindopara quem receber o imunizante contra onos Estados Unidos. Mas a informação é falsa.

Nas imagens, o homem, que seria um dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, relata que recebeu uma correspondência e foi chamado para tomar a vacina contra a COVID-19. Ele havia “sido convocado por estar na zona de risco e ter mais de 50 anos”.

O homem ainda diz que as pessoas não acreditavam na idade dele e que ele teve que mostrar a identidade e “demonstrou estar na zona de risco”. Depois, ele afirmou ter ido para uma sala com o “Exército, Marinha e Aeronáutica”, onde ficou cerca de 40 minutos. Depois de tomar a vacina, ele teria um brinde dos Estados Unidos.

No vídeo, ele diz que recebeu uma marmita com arroz, vegetais, camarão, frutas e uma caixinha de ivermectina. Pelas informações da caixa, o medicamento constava a tarja amarela que indicava ser um genérico do Brasil. Por fim, o homem afirmou que Biden aderiu ao tratamento precoce (prática não recomendada pelas autoridades de saúde no tratamento de COVID-19.