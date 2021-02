Advogado de Trump diz que julgamento do impeachment vai 'dividir' EUA

Um dos advogados que defendem o ex-presidente americano Donald Trump no julgamento de impeachment contra ele disse nesta terça-feira (9) que este processo vai "dividir" o país e que "põe em risco a instituição da Presidência".



"Este julgamento vai dividir este país", disse David Schoen no primeiro dia do processo contra Trump, que é acusado de "incitamento à insurreição" por seu papel no violento ataque ao Capitólio em 6 de janeiro.



Schoen indicou que este julgamento deixará os Estados Unidos "muito mais divididos e que a posição do país no mundo será afetada".



Para o advogado, esse processo representa uma instância para "um grupo de políticos partidários que buscam eliminar Donald Trump do cenário político nos Estados Unidos e que buscam privar mais de 74 milhões de eleitores de seus direitos".



"Eles odiaram os resultados das eleições de 2016 e agora querem usar este processo de impeachment para ir mais longe com sua agenda política", acusou o advogado, que exibiu uma combinação de discursos de políticos democratas que desde o início do mandato de Trump pediram o impeachment contra o magnata republicano.