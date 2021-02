Os dias da semana se repetem 4 vezes em fevereiro de 2021, mas isso não acontece só a cada 823 anos

Publicações compartilhadas mais de 95 mil vezes em redes sociais desde o fim de janeiro asseguram que o calendário de fevereiro de 2021, em que todos os dias da semana se repetem quatro vezes, só acontece a cada 823 anos. “Significa boas mudanças”, dizem os usuários mais otimistas.





Quatro segundas, terças, quartas...

Captura de tela feita em 2 de fevereiro de 2021 de uma publicação no Facebook

Mesmo começo do mês

Composição feita em 2 de fevereiro de 2021 de calendários dos meses de fevereiro de 2021, 2019, 2018, 2017 e 2015

A alegação é, contudo, falsa: os dias da semana se repetem quatro vezes sempre que fevereiro tem 28 dias. O calendário exato dese repete com menos frequência, mas ainda assim a cada poucos anos.“Esse ano fevereiro, o mês exato, terá 4 domingos, 4 segundas, 4 terças, 4 quartas, 4 quintas, 4 sextas, e 4 sábados. Os 28 dias do ciclo lunar completo, e com igualdade entre os dias da semana. Isso só acontece a cada 823 anos. E significa boas mudanças”, dizem as postagens, replicadas no Facebook ( 1 3 ), Instagram ( 1 3 ) e Twitter Alegação semelhante também circula amplamente em espanhol Mas a repetição dos dias da semana não é um fenômeno tão raro.Isso acontece em 2021 porque fevereiro tem 28 dias esse ano, o mesmo número que se obtém ao multiplicar os 7 dias da semana com as quatro semanas do mês.O ano passado, ao contrário, foi bissexto e por isso foi acrescentado um dia extra a fevereiro. Isso acontece para alinhar o nosso calendário à translação da Terra, que demora, na verdade, 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 56 segundos. A cada quatro anos essas horas extras são compensadas com um dia a mais. Com 29 dias, um dia da semana obrigatoriamente se repete cinco vezes em fevereiro.Ao consultar o calendário de anos anteriores, é possível constatar que a repetição dos dias da semana quatro vezes acontece sempre que não é um ano bissexto, ou seja, quando fevereiro tem 28 dias.O período de repetição do calendário pode ser um pouco maior se forem considerados apenas os meses que começam e terminam no mesmo dia da semana que em fevereiro de 2021. Mesmo assim, o intervalo não é de 823 anos.O site Time and Date - que fornece informações sobre calendários e fusos horários - lista todos os anos que possuem o mesmo calendário de 2021, ou seja, que começaram no mesmo dia da semana e que possuem o mesmo total de dias. Segundo o site, a ordem se repetiu em 2010, 1999, 1993, 1982, entre outros, e voltará a acontecer em 2027, 2038, 2049, 2055, e mais.Ao consultar o calendário de fevereiro de qualquer um desses anos, é possível constatar que os dias da semana também se repetem quatro vezes e que o mês segue exatamente a mesma ordem: começando em uma segunda-feira e terminando em um domingo.Em resumo, é falso que os dias da semana só se repetem quatro vezes em um mês a cada 823 anos. Isso acontece em todo ano não bissexto, ou seja, quando fevereiro tem 28 dias. A ordem exata dos dias de fevereiro de 2021 se repete com menos frequência, mas mesmo assim aconteceu da última vez em 2010, e não há centenas de anos.