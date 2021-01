A foto de Cristina Kirchner recebendo vacina sem máscara é da campanha de gripe de 2013

Horas antes de a Argentina iniciar a campanha de vacinação contra a covid-19, no dia 29 de dezembro, uma fotografia da atual vice-presidente, Cristina Kirchner, recebendo a vacina, começou a viralizar nas redes sociais. As publicações, compartilhadas milhares de vezes, denunciam que ela quebrou "todo tipo de protocolo", já que nem Kirchner nem a enfermeira vista na imagem usam máscaras ou luvas, medidas preventivas contra a covid-19. Mas na verdade a foto foi tirada durante a campanha de vacinação contra a gripe de 2013.

LEIA MAIS 09:04 - 01/01/2021 Balanço mundial da pandemia em 1o de janeiro de 2021

Balanço mundial da pandemia em 1o de janeiro de 2021 09:01 - 01/01/2021 Ano Novo tranquilo na Inglaterra dá espaço para respirar depois do Brexit

Ano Novo tranquilo na Inglaterra dá espaço para respirar depois do Brexit 08:49 - 01/01/2021 Presidente do México planta árvore em homenagem a vítimas da covid-19 Facebook (1, 2, 3, 4), no Twitter (1, 2) e o conteúdo foi enviado ao WhatsApp do AFP Checamos para verificação. “A vice-presidente argentina é a primeira mulher a ser vacinada sem agulha, sem luvas e sem seringa, e também sem máscara. Nem a competente enfermeira nem ela. O Natal é mágico!!”, dizem as publicações que começaram a circular poucas horas depois de o governo dar início à campanha de vacinação contra a covid-19 com a vacina russa Sputnik V.

A imagem também circulou em espanhol, inclusive com a hashtag “YoNoMeVacuno” (eu não me vacino).

No entanto, uma busca reversa pela imagem revela que, na verdade, ela data de 2013. A própria Kirchner postou no Twitter em março daquele ano, durante a campanha de vacinação antigripal.

Hoy, recibiendo la vacuna antigripal, gratuita, de la Campaña Nacional de Vacunación que empezamos el martes pasado. pic.twitter.com/m6O4jYqKhU

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 22, 2013

Vários veículos de mídia argentina (1, 2) noticiaram a aplicação da vacina na então presidente do país (2007-2015).

O primeiro carregamento com 300.000 doses da Sputnik V chegou à Argentina de Moscou em 24 de dezembro. O acordo com a Rússia inclui mais 19,7 milhões de doses, que serão entregues entre janeiro e fevereiro, com opção de compra de mais cinco milhões. A Sputnik V é administrada em duas doses com um intervalo de 21 dias.

A Argentina aprovou a Sputnik V "em caráter emergencial" no dia 23 de dezembro, naquela que foi a primeira autorização recebida na América Latina para a vacina que já é aplicada na Rússia e na Belarus.

Com a vacina, em 29 de dezembro, a Argentina se tornou o quarto país da América Latina a iniciar a vacinação contra o covid-19, depois do México, da Costa Rica e do Chile, que aplicam a vacina do laboratório Pfizer.

Em resumo, a foto da vice-presidente argentina, Cristina Kirchner, recebendo uma vacina é, na verdade, da campanha da gripe de 2013, e não está relacionada à vacinação contra a covid-19.