Presidente do México planta árvore em homenagem a vítimas da covid-19

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, plantou uma árvore na quinta-feira (31) para homenagear os mais de 125.000 mortos por covid-19 no país.



Em um vídeo postado nas redes sociais, López Obrador e sua esposa, Beatriz Gutiérrez, aparecem plantando em um jardim do Palácio Nacional um ahuehuete, uma milenar árvore milenar do México associada à água e à longevidade.



"Este 2020 que está terminando foi um ano muito difícil, de sofrimentos com a pandemia da covid-19. Muitos perderam a vida, familiares nossos, amigos, conhecidos e, em homenagem a eles, vamos plantar esse ahuehuete", diz o presidente na mensagem.



"E estamos plantando essa árvore pensando no futuro, que em 2021 (...) será melhor para todos", completa.



Até quarta-feira, o México registrava 125.897 mortes por covid-19 e 1.426.094 casos de contágio, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Na semana passada, o México começou a aplicar a vacina anticovid da nos profissionais de saúde.