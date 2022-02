Coronavírus: quantos casos e mortes por covid-19 há em sua cidade?

(foto: BBC)

Mais de 630 mil pessoas já morreram no Brasil vítimas da covid-19, a doença causada pelo coronavírus. O país também contabiliza mais de 26 milhões de casos da doença.

Confira no módulo abaixo os números referentes ao seu município.

Confira também no mapa interativo abaixo como está a situação do coronavírus no mundo.

O mapa acima, produzido pela BBC e atualizado automaticamente duas vezes por dia, mostra Estados Unidos, Brasi e Índia como os países onde há maior casos de coronavírus atualmente.

O número de infectados globalmente supera 375 milhões, ao passo que mais de 5,6 milhões de pessoas já morreram em decorrência da covid-19.

