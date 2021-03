Canal de Suez: cargueiro é desencalhado, e circulação de navios é retomada

O Ever Given desencalhou e liberou a passagem por Suez, mas normalização do tráfego deve levar dias (foto: Reuters)

Depois de quase uma semana de uma enorme operação de desencalhe, o cargueirofinalmente destravou a circulação no, nesta segunda-feira (29/3).}

Segundo disseram as autoridades do canal à agência Reuters, o tráfego por Suez – que faz a rota mais curta entre a Ásia e a Europa é uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo – pôde, então, começar a ser retomado.Havia nesta segunda-feira ao menos 369na fila, esperando para cruzar o canal, mesmo depois de várias empresas terem redirecionado parte de seus navios para outras rotas.

A operação de desencalhe do Ever Given (que tem comprimento semelhante à altura do edifício americano Empire State) contou com dias de trabalho de diversos rebocadores.



Peter Berdowski, CEO da empresa de resgate holandesa Boskalis, afirmou que o Ever Given voltou a flutuar às 13h05 GMT (10h05 no horário de Brasília), "portanto deixando livre novamente a passagem pelo Canal de Suez".

O Ever Given foi levado a uma localidade fora do canal para investigações e inspeções sobre o episódio.



Assim que o canal foi liberado, os rebocadores buzinaram, em comemoração.



O presidente do Egito, Abdul Fattah al-Sisi, agradeceu os egípcios por esforços em "por fim à crise" no canal, que conecta o Mar Vermelho ao Mediterrâneo.



O correspondente de negócios da BBC Theo Leggett lembra, porém, que as perturbações no comércio global não se encerrarão nesta segunda-feira, ante a enorme fila de navios esperando para atravessar Suez.



Acredita-se que a normalização do tráfego ainda leve vários dias, com reflexos nos preços e na disponibilidade de produtos ao redor do mundo.



O Ever Given, que pesa 200 mil toneladas, encalhou na terça-feira passada, em meio a fortes ventos e a uma tempestade de areia que atrapalhou a visibilidade.





O resgate



Para resgatá-lo, a empresa Boskalis empregou uma equipe de especialistas, que começou primeiro libertando a popa e depois a proa.



Foi necessário remover mais de 230 mil metros cúbicos de areia para desencalhá-lo.



No domingo, autoridades do canal haviam se preparado para remover os cerca de 18 mil contêineres a bordo da embarcação, de modo a diminuir seu peso.



Os contêineres carregam produtos de todo tipo, e o valor de seguro da carga é estimado em centenas de milhões de dólares.

