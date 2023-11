Las Palmas e Almería avançam à segunda fase da Copa do Rei

436

O Almería venceu nesta terça-feira (31) por 2 a 0 o Talavera, da 2ª RFEF (quarta divisão do futebol espanhol) para avançar à segunda fase da Copa do Rei, assim como o Las Palmas, que venceu o Manacor por 3 a 0 (3ª RFEF).



Os gols do belga Largie Ramazani (14') e do atacante sérvio Marko Minovanovic (45') deram uma vaga na próxima rodada ao Almería, que começou sofrendo diante de um Talavera intenso.



Um erro defensivo dos anfitriões originou o gol de Ramazani, que mudou o rumo da partida.



O Almería começou a ter a posse de bola e a dominar o jogo para garantir a vaga na próxima rodada.



Já o Las Palmas teve mais dificuldade para vencer o Manacor, da quinta divisão do futebol espanhol, com gols de Julián Araujo (67'), Alberto Moleiro (75') e Pau Ferrer (85').



O tenista espanhol Rafael Nadal, natural de Manacor, foi o encarregado de dar o pontapé inicial nesta partida, em que o Las Palmas teve o controle do jogo, mas se mostrou muito impreciso nas conclusões.



O time 'canarino' precisou esperar até Araujo, quase sem ângulo, abrir o placar já no segundo tempo (67') com um gol que acalmou a ansiedade do time visitante.



Com o resultado a seu favor, o Las Palmas jogou mais tranquilo, ampliando com um chute colocado de Moleiro (75') e outro de Ferrer (85').



A primeira rodada da Copa do Rei continuará na quarta e quinta-feira.



Real Madrid, atual campeão, Barcelona, Atlético de Madrid e Osasuna, equipes que disputarão a Supercopa da Espanha em janeiro, não participam desta primeira fase.



Estas quatro equipes entrarão a partir dos 16 avos-de-final, enquanto o Amorebieta, da 2ª Divisão, fará sua estreia a partir da segunda fase eliminatória depois de ter vencido na temporada passada a 1ª liga RFEF, equivalente à terceira divisão do futebol espanhol.



--- Resultados e horários dos duelos dos times da Primeira Divisão na 1ª rodada da Copa do Rei:



- Terça-feira:



CD Manacor (3ª RFEF) - (+) Las Palmas 0 - 3



CF Talavera (2ª RFEF) - (+) Almería 0 - 2



- Quarta-feira:



(8h00) San Roque (2ª RFEF) - Girona



CF Badalona (2ª RFEF) - Cádiz



Atlético Lugones (Regional) - Rayo Vallecano



(11h30) CD Quintanar (Regional) - Sevilla



Turégano CF (Regional) - Celta



(14h30) CD Buñol (Regional) - Real Sociedad



CD Boiro (Regional) - Mallorca



CF Tardienta (Regional) - Getafe



(16h30) Hernán Cortés (Regional) - Betis



(17h30) UE Rubí (Regional) - Athletic de Bilbao



- Quinta-feira:



(15h00) Chiclana CF (Regional) - Villarreal



Arosa SC (3ª RFEF) - Granada



(16h00) UD Logroñés (2ª RFEF) - Valencia



(17h00) Deportivo Murcia (Regional) - Alavés



(+) classificados para a próxima fase