Bologna e Salernitana avançam às oitavas da Copa da Itália

Bologna e Salernitana garantiram nesta terça-feira (31) suas vagas nas oitavas de final da Copa da Itália, onde vão enfrentar respectivamente Inter de Milão e Juventus.



No principal duelo do dia, entre duas equipes da Serie A, o Bologna derrotou o Hellas Verona por 2 a 0.



O time de Thiago Motta abriu o placar aos 41 minutos por meio de Nikola Mora e aos 62 minutos Sydney Van Hooijdonk, filho do ex-jogador da seleção holandesa Pierre van Hooijdonk, ampliou.



A Inter, atual líder da Serie A e atual campeão da Copa da Itália, será um obstáculo difícil para o Bologna nas oitavas de final.



Em outro confronto, a Salernitana, que no momento é lanterna da Serie A, venceu a Sampdoria (2ª divisão) do técnico Andrea Pirlo por 4 a 0.



O francês Loum Tchaouna, de 20 anos, marcou dois gols nessa partida.



A Salernitana, do técnico Filippo Inzaghi, vai encarar a Juventus nas oitavas de final, fase que alcançou de 1997 a 2001.



--- Resultados dos 16-avos de final da Copa da Itália:



- Terça-feira:



(+) Cremonese (2ª) - Cittadella (2ª) 2 - 1 após prorrogação



(+) Salernitana (1ª) - Sampdoria (2ª) 4 - 0



(+) Bologna (1ª) - Hellas Verona (1ª) 2 - 0



- Quarta-feira:



(11h00) Genoa (1ª) - Reggiana (2ª)



(14h00) Lecce (1ª) - Parma (2ª)



(17h00) Udinese (1ª) - Cagliari (1ª)



- Quinta-feira:



(14h00) Sassuolo (1ª) - Spezia (2ª)



(17h00) Torino (1ª) - Frosinone (1ª)



(+) classificados para as oitavas de final