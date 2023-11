Governo Biden aprova maior projeto eólico marinho dos EUA

436

O governo dos Estados Unidos deu luz verde, nesta terça-feira (31), ao maior projeto eólico marinho do país, que vai abastecer centenas de milhares de casas com energia limpa.



O projeto, situado em frente à costa da Virgínia, no Atlântico, prevê a construção de até 176 turbinas eólicas e deve gerar 2.600 megawatts de energia elétrica, o suficiente para abastecer 900.000 casas, informou o Departamento do Interior (DOI) em um comunicado.



Este anúncio faz parte de um importante plano de investimento do governo Joe Biden em energia eólica marinha, muito menos desenvolvida nos Estados Unidos do que na Europa. O objetivo é gerar 30 gigawatts (30.000 megawatts) de energia até 2030.



O governo democrata aprovou no total cinco projetos que deveriam produzir um total de cinco gigawatts de eletricidade, segundo o DOI.



Este novo projeto deve "fazer crescer uma nova indústria americana, reduzir os custos da energia, criar empregos bem remunerados e enfrentar a crise climática", disse Ali Zaidi, assessor climático da Casa Branca.



Espera-se que a construção comece na próxima primavera no hemisfério norte e esteja concluída no final de 2026, segundo a construtora Dominion Energy.