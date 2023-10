Israel afirma ter interceptado 'míssil' vindo da região do mar Vermelho

436

Missil interceptado no céu de Israel (foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP)

O Exército de Israel anunciou, nesta terça-feira (31), que suas forças interceptaram um míssil lançado da região do mar Vermelho, em meio à escalada das tensões sobre a guerra com o Hamas na Faixa de Gaza."Um míssil superfície-superfície foi disparado em direção ao território israelense a partir da região do Mar Vermelho e foi interceptado com sucesso pelo sistema de defesa aérea 'Arrow'", afirmou o Exército em comunicado.