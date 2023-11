436

Os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram nesta terça-feira (31) um ataque com drones contra Israel como ato de represália pela guerra em Gaza contra o grupo islamista palestino Hamas, declarou à AFP um comandante da milícia apoiada pelo Irã.



"Estes drones pertencem ao Estado do Iêmen", afirmou Abdelaziz bin Habtour, primeiro-ministro designado pelos rebeldes, que controlam parte do país e enfrentam o governo reconhecido pela comunidade internacional.