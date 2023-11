Elenco de 'Friends' está 'totalmente devastado' pela morte de Matthew Perry

436

O elenco de "Friends" informou, em um comunicado conjunto publicado nesta segunda-feira (30), que está "totalmente devastado" pela morte de seu companheiro, Matthew Perry.



Em sua primeira reação pública desde a morte de Perry, no sábado, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer disseram à revista People, por meio de nota: "Nós éramos mais que colegas de elenco. Éramos uma família."



"Há tanto a dizer, mas por agora vamos tirar um tempo para lamentar e processar essa perda incalculável", acrescenta o comunicado.



"Mais tarde, diremos mais, quando pudermos (...) Por agora, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todas as pessoas que o amavam".



Perry, de 54 anos, era conhecido mundialmente por sua interpretação do brincalhão Chandler Bing em "Friends", a sitcom extremamente popular que durou 10 temporadas de 1994 a 2004.



Os socorristas encontraram Perry inconsciente em uma banheira de hidromassagem em sua casa em Los Angeles no sábado e não conseguiram reanimá-lo, informaram fontes policiais ao jornal Los Angeles Times.



Perry, cujo personagem sarcástico e gentil era amado pelos fãs da série, enfrentou várias adições e sérios problemas de saúde ao longo dos anos. Mas sua morte surpreendente chocou as pessoas neste fim de semana.



"Friends" contou durante dez anos a vida de seis nova-iorquinos que atravessavam a vida adulta, suas histórias de amor e suas carreiras. A série foi um pilar da programação da NBC nas décadas de 1990 e 2000 e foi vista em todo o mundo.