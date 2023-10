DJ alemã sequestrada pelo Hamas é encontrada morta, diz família

436

Shani Louk tinha 23 anos e foi sequestrada pelo Hamas no dia 7 de outubro (foto: Reprodução/X/@miseriatotal)

A DJ alemã Shani Louk, de 23 anos, que foi sequestrada pelo grupo extremista Hamas em 7 de outubro, foi encontrada morta. A informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel nesta segunda-feira (30/10).

"Estamos arrasados em anunciar que a morte da alemã-israelense Shani Luk, de 23 anos, foi confirmada. Shani, que foi raptada num festival de música e torturada em Gaza por terroristas do Hamas, viveu horrores insondáveis", disse a pasta, na rede social X (antigo Twitter).



Quem era Shani Louk?

A mãe de Shani, Ricarda Louk, reconheceu a filha entre as vítimas do Hamas por meio de vídeo e fotos. Ela chegou a fazer diversos apelos pela a libertação da DJ."Temos agora mais informações de que Shani está viva, mas tem um grave ferimento na cabeça e está numa situação crítica. Cada minuto é crítico", disse a mãe da jovem, em um vídeo enviado a jornais alemães no dia 10 de outubro.

Shani tinha cidadania alemã e israelense. A jovem cresceu em Israel. Segundo a tia da jovem, Orly Louk, a DJ recusou se alistar no exército israelense por conta da "defesa da paz". Shani estava no festival de música eletrônica Universo Paralello, que ocorria próximo a Faixa de Gaza, no dia 7 de outubro, quando a rave foi atacada pelo Hamas.

A imagem de uma jovem seminua, deitada em uma caminhonete de integrantes do Hamas, chegou a circular nas redes sociais. A jovem foi reconhecida pela família por causa da tatuagem no corpo e pelos dreads no cabelo. Mais de 200 pessoas estão na condição de reféns do grupo fundamentalista.