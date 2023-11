França condena ataques de colonos israelenses contra palestinos na Cisjordânia

436

A França condenou, neste domingo (29), a "violência inaceitável" praticada por colonos israelenses contra palestinos na Cisjordânia ocupada, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.



"A França condena energicamente os ataques de colonos, que provocaram a morte de vários civis palestinos nos últimos dias em Qusra e Sawiya, assim como a saída forçada de várias comunidades", diz o comunicado.



"A violência praticada pelos colonos contra a população palestina está se multiplicando. É inaceitável e deve parar", acrescentou o ministério, pedindo a Israel que "tome medidas imediatas para proteger a população palestina".



Um palestino foi morto no sábado por um colono judeu na aldeia de Sawiya, perto de Nablus, informou o ministério da Saúde da Autoridade Palestina.



Segundo a mesma fonte, quatro palestinos morreram em um ataque de colonos israelenses armados na aldeia de Qusra em 11 de outubro.



Mais de cem palestinos morreram na Cisjordânia em operações do exército israelense desde que começou a guerra na Faixa de Gaza entre o Hamas e Israel, em 7 de outubro, após um ataque sem precedentes do Hamas, que deixou mais de 1.400 mortos em Israel, principalmente civis.



A situação na Cisjordânia, ocupada desde 1967 por Israel, já era tensa antes desta guerra, com incursões periódicas realizadas pelas forças israelenses e um aumento dos ataques de colonos israelenses contra a população palestina.