Sinner vence Medvedev é campeão do ATP 500 de Viena

O tenista italiano Jannik Sinner, número 4 do mundo, foi campeão do ATP 500 de Viena neste domingo (29), ao derrotar na final o russo Daniil Medvedev (3º).



Sinner fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 4-6 e 6-3, em três horas e quatro minutos.



O italiano de 22 anos se impôs no duelo sendo mais agressivo e se mostrando melhor fisicamente em relação a Medvedev, que defendia o título.



O troféu em Viena é o décimo de Sinner no circuito da ATP. Com a conquista, o jogador consolida sua melhor temporada, na qual entrou pela primeira vez no Top 5 do ranking, em fevereiro.



O jovem italiano contou especialmente com seu saque potente e um jogo ofensivo, subindo várias vezes à rede durante a partida.



Esta final foi a quarta do ano entre Sinner e Medvedev, com um balanço de dois títulos para cada um. O russo venceu em Miami e Roterdã, enquanto o italiano levou a melhor em Pequim e agora em Viena.