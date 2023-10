Medvedev vence Tsitsipas e enfrentará Sinner na final do ATP 500 de Viena

436

O tenista russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, venceu o grego Stefanos Tsitsipas (7º) neste sábado (28) e agora vai enfrentar na final do ATP 500 de Viena o italiano Kannik Sinner (4º).



Medvedev fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4, 7-6 em duas horas e 12 minutos.



Na outra semifinal, Sinner bateu outro russo, Andrey Rublev (5º), com parciais de 7-5 e 7-6



Depois de Montpellier, Toronto e Pequim, o italiano tentará vencer seu quarto torneio na temporada e o décimo em sua carreira.



Já Medvedev, que defende o título em Viena, vai em busca de seu 21º troféu no circuito da ATP e o sexto em 2023.



-- ATP 500 de Viena - Simples masculino - semifinais:



Daniil Medvedev (RUS) x Stefanos Tsitsipas (GRE) 6-4, 7-6



Jannik Sinner (ITA) x Andrey Rublev (RUS) 7-5, 7-6