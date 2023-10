Suspeito de matar ao menos 18 pessoas nos Estados Unidos é encontrado morto

436

O suspeito de matar ao menos 18 pessoas em ataque a tiros nos Estados Unidos foi encontrado morto nesta sexta-feira (27/10). A informação foi confirmada por autoridades do governo à imprensa americana.





Robert R. Card, de 40 anos, teria sido encontrado com um ferimento na cabeça. A suspeita é que ele tenha cometido suicídio, segundo informações das emissoras de televisão norte-americanas.



Mais cedo, a polícia local divulgou que encontrou um bilhete que pode ter sido escrito pelo suspeito. As buscas estavam sendo realizadas nas proximidades do rio onde o carro dele foi localizado. O secretário de segurança do estado, Mike Sauschuck, disse que ainda não pode compartilhar o conteúdo da nota.



O telefone dele também teria sido encontrado, segundo a CNN.



A força-tarefa para localizá-lo foi realizada em terra, pelo ar e na água, com drones e mergulhadores.

O caso



O homem de 40 anos abriu fogo em uma pista de boliche e em um restaurante. Ao menos 18 pessoas morreram e 13 ficaram feridas, no ataque a tiros mais mortal dos EUA desde maio de 2022.



O atirador foi identificado como Robert Card, reservista do Exército norte-americano e instrutor de tiro. Ele tem histórico de transtorno mental e passou duas semanas em uma instituição psiquiátrica neste ano, segundo informações da Reuters.



A polícia supõe que o atirador tenha dirigido até Lisbon, cidade vizinha, onde abandonou o veículo e tomou um barco para continuar a fuga.