Confira os 20 municípios com mais velhos, jovens, homens e mulheres

Dos 20 municípios com mais mulheres proporcionalmente, a metade é formada por capitais. Dos 20 com mais homens, apenas três não são municípios paulistas. Todos os 20 municípios com mais jovens ficam na região Norte do país. E apenas um município que não é do Rio Grande do Sul está na lista dos 20 com mais pessoas de 65 anos ou mais.

Confira abaixo as listas de acordo com o Censo Demográfico 2022, divulgado nesta sexta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

20 municípios com proporcionalmente mais mulheres

Município - %

Santos (SP) - 54,68

Salvador (BA) - 54,40

São Caetano do Sul (SP) - 54,32

Niterói (RJ) - 54,19

Aracaju (SE) - 54,11

Recife (PE) - 54,09

Olinda (PE) - 54,09

Porto Alegre (RS) - 53,99

Vitória (ES) - 53,71

Águas de São Pedro (SP) - 53,63

Fortaleza (CE) - 53,60

Rio de Janeiro (RJ) - 53,59

Paulista (PE) - 53,57

Belo Horizonte (MG) - 53,54

Natal (RN) - 53,50

Itabuna (BA) - 53,47

Jaboatão dos Guararapes (PE) - 53,43

Maceió (AL) - 53,43

Feira de Santana (BA) - 53,43

Cruz das Almas (BA) - 53,41

Fontes: IBGE

20 municípios com proporcionalmente mais jovens

Município - %

Uiramutã (RR) - 49,27

Normandia (RR) - 44,82

Santa Rosa do Purus (AC) - 43,21

Jordão (AC) - 41,73

Amajari (RR) - 39,99

São Paulo de Olivença (AM) - 39,35

Alto Alegre (RR) - 39,26

Jutaí (AM) - 38,92

Melgaço (PA) - 38,54

Atalaia do Norte (AM) - 38,36

Bagre (PA) - 38,23

Santo Antônio do Içá (AM) - 38,16

Pacaraima (RR) - 38,02

Jacareacanga (PA) - 37,61

Tonantins (AM) - 37,19

Bonfim (RR) - 37,11

Santa Isabel do Rio Negro (AM) - 37,11

Japurá (AM) - 37,03

Amaturá (AM) - 36,98

Maraã (AM) - 36,91

Fontes:IBGE

20 municípios com proporcionalmente mais velhos

Município %

Coqueiro Baixo (RS) 30,31

União da Serra (RS) 28,08

Santa Tereza (RS) 26,95

Relvado (RS) 26,94

Monte Belo do Sul (RS) 26,57

Guabiju (RS) 26,56

Ivorá (RS) 25,63

Vespasiano Corrêa (RS) 25,33

Coronel Pilar (RS) 25,27

Floriano Peixoto (RS) 25,05

Águas de São Pedro (SP) 25,01

Três Arroios (RS) 24,96

Porto Lucena (RS) 24,88

Travesseiro (RS) 24,74

Barra do Rio Azul (RS) 24,57

São João do Polêsine (RS) 24,53

Forquetinha (RS) 24,25

São Valentim do Sul (RS) 24,03

Alecrim (RS) 23,76

Nova Bréscia (RS) 23,71

Fontes:IBGE