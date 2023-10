436

O atirador suspeito de assassinar 18 pessoas no estado do Maine, no nordeste dos Estados Unidos, foi encontrado morto com um ferimento de bala autoinfligido, informou a mídia americana nesta sexta-feira (27), após uma caçada intensa que levou mais de dois dias.



Detalhes ainda não foram divulgados, mas as autoridades estaduais convocaram uma coletiva de imprensa para as 22h00 locais (23h00 em Brasília).