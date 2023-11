436

As Nações Unidas manifestaram, nesta sexta-feira (27), preocupação com a possibilidade de terem sido cometidos crimes de guerra no conflito entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas, iniciado em 7 de outubro.



"Preocupa-nos que crimes de guerra estejam sendo cometidos. Estamos preocupados com a punição coletiva dos habitantes de Gaza em resposta aos ataques atrozes do Hamas, que também constituem crimes de guerra", disse à imprensa a porta-voz do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, em Genebra.