Ex-premier chinês Li Keqiang morre de ataque cardíaco

O ex-primeiro-ministro chinês Li Keqiang morreu, após sofrer um ataque cardíaco, anunciou a imprensa estatal nesta sexta-feira (27).



"Li sofreu um ataque cardíaco repentino e morreu a 0h10, depois que todas as tentativas de socorro falharam", informou a agência de notícias Xinhua. Ele tinha 68 anos.



Li era um funcionário de carreira que falava inglês fluentemente e apoiou as reformas econômicas quando era primeiro-ministro, durante os dois primeiros mandatos de cinco anos do presidente Xi Jinping. Mas viu seus projetos nessa área serem dificultados pela autoridade crescente de Xi.



Li foi elogiado por ter ajudado o país a sair relativamente ileso da crise financeira global, mas seu mandato também foi marcado por uma mudança dramática do poder na China, que passou de um regime baseado no consenso, associado ao ex-presidente Hu Jintao e aos seus antecessores, à onipotência de Xi Jinping.