Lucro líquido da Vale cai 36% no 3º trimestre

436

A mineradora brasileira Vale registrou, nesta quinta-feira (26), lucro líquido atribuído ao acionista de 2,84 bilhões de dólares (R$ 13,8 bilhões) no terceiro trimestre deste ano, um valor 36,3% inferior ao do mesmo período do ano passado.



Entre julho e setembro de 2022, a companhia havia registrado lucro líquido de 4,45 bilhões de dólares (R$ 23,29 bilhões), de acordo com o relatório de resultados divulgado em ambas as moedas.



O lucro aumentou em relação ao segundo trimestre, quando totalizou 892 milhões de dólares (R$ 4,57 bilhões).



A Vale indicou que os resultados do segundo trimestre foram impactados por preços mais altos do minério de ferro e pelo maior volume de vendas.



O lucro líquido ficou acima da média de 2,65 bilhões de dólares projetada por quatro instituições financeiras consultadas pelo jornal econômico Valor.



As receitas por venda alcançaram 10,62 bilhões de dólares entre julho e setembro, 7% maior que os 9,93 bilhões de dólares registrados no mesmo período de 2022.



Nesta quinta-feira, as ações da Vale negociadas na bolsa de valores de São Paulo fecharam em alta de 2,14%, a 65,30 reais.



VALE