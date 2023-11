436

O sindicato dos trabalhadores do setor automotivo nos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (25), um acordo preliminar com a Ford após uma greve de 41 dias nas "Três Grandes" fabricantes de veículos do país, que também incluem Stellantis e GM.



O acordo, que os trabalhadores ainda devem aprovar em uma votação, inclui um aumento salarial de 25% para os empregados por hora, disse o sindicato United Auto Workers (UAW).



FORD MOTOR



Stellantis



General Motors