'Falta de ação' contra site que estimula suicídio pode ter levado a 50 mortes no Reino Unido

Gary Cooper e Callie Lewis foram incentivados a tirar a própria vida (foto: BBC)

Um site que promove o suicídio está ligado a pelo menos 50 mortes no Reino Unido, mas autoridades britânicas não fizeram nada para derrubá-lo, segundo uma investigação da BBC.

O fórum online é facilmente acessível a qualquer pessoa na web aberta, incluindo crianças.

O governo britânico foi avisado do perigo diversas vezes por legistas, a primeira vez em 2019. Investigações policiais chegaram a ser abertas, mas o fórum permanece ativo.

As famílias dos mortos, os mais jovens com apenas 17 anos, dizem que a falta de ação levou a mais mortes evitáveis e exigem que um inquérito sobre o caso seja aberto.

A BBC conseguiu rastrear um dos fundadores do fórum até sua casa, nos EUA. Os outros fundadores são desconhecidos.

O acesso ao site é bloqueado na Alemanha e na Austrália, mas não no Reino Unido. Embora o conteúdo seja em inglês, também é possível acessá-lo do Brasil - um site só pode ser bloqueado no país por ordem judicial. A BBC News Brasil identificou ao menos 9 usuários brasileiros ativos em 2023.

A BBC Brasil questionou o Ministério da Justiça se existe alguma ação do Laboratório de Operações Cibernéticas de monitoramento do endereço online e aguarda resposta.

Pensamentos suicidas

A britânica Callie Lewis lutava contra uma depressão crônica e pensamentos suicidas desde muito jovem.

Um mês antes de tirar sua própria vida, ela entrou no fórum. Após pesquisar um método de suicídio, ela comprou materiais que mais tarde usou para se matar.

“Sem esses fóruns, acho que minha filha teria dificuldade para encontrar a informação que procurava”, disse Sarah, mãe de Callie, à BBC na época.



Após fazer a autópsia de uma pessoa que se suicidou, os legistas do Reino Unido têm o dever de pedir aos órgãos públicos, empresas e indivíduos que expliquem quais as medidas que planejam tomar para evitar que uma morte semelhante ocorra no futuro. Isso é chamado de relatório de Prevenção de Mortes Futuras. No entanto, é apenas consultivo e não estabelece quais ações devem ser tomadas.

A legista responsável pela investigação médica sobre a morte de Callie, Patricia Harding, escreveu ao governo levantando preocupações.

“Callie foi capaz, pelo conselho fornecido através do fórum, de enganar uma avaliação de saúde mental e, posteriormente, tirar sua vida”, escreveu Harding.

Catherine (mãe) e Melanie (cunhada), familiares de Joe, exigem ação de autoridades (foto: BBC)

O fórum

A BBC encontrou comunicados de pelo menos seis legistas a departamentos governamentais exigindo medidas para encerrar o fórum.

Reunindo relatórios de inquéritos, artigos de imprensa e publicações no próprio fórum, a reportagem identificou pelo menos 50 vítimas no Reino Unido.

Soubemos que pelo menos cinco forças policiais têm conhecimento do fórum e investigaram mortes relacionadas a ele, mas os processos não foram para a frente.

O fórum é hospedado no exterior e é bem conhecido entre pessoas que têm depressão e pensamentos suicidas. Possui mais de 40 mil membros em todo o mundo. Mais de dois milhões de mensagens já foram postadas, muitas delas horrivelmente gráficas.

Ainda no mês passado, uma postagem no fórum mostrou a imagem de um pacote que chegou por correio, aparentemente venenoso, encomendado por uma criança em outro país.

“Chegou enquanto eu estava na escola”, escreveu a criança. "Liguei para minha mãe e disse para ela não abrir. Vou usar hoje."

Outro usuário postou uma foto de seu quarto de hotel, com equipamentos preparados para uma tentativa de suicídio.Outros membros do fórum oferecem incentivo para esse tipo de postagem.

"Boa sorte. Espero que tudo corra bem e que você vá em paz", escreve um usuário.

A BBC conseguiu rastrear um dos criadores do fórum, Lamarcus Small.

Ele ajudou a criar o fórum depois que um tópico pró-suicídio semelhante foi banido do site de discussão Reddit.

Small mora nos subúrbios de Huntsville, uma cidade no estado americano do Alabama. Recluso, ele raramente sai de casa.

A BBC esperou em frente à sua casa durante três dias para falar com Small, mas ele não quis responder a nenhuma pergunta.

Small afirmou no passado não estar mais envolvido no fórum.

Famílias que perderam entes queridos responsabilizam Small por centenas de mortes em todo o mundo.

Lee Cooper culpa o site pela morte de seu irmão (foto: BBC)

Famílias em luto

Joe Nihill, de Leeds, de 23 anos, encontrou o fórum em abril de 2020. Joe passou um mês online, trocando mensagens com outros usuários do fórum, sendo treinado sobre a maneira mais eficaz de morrer. Ele até deixou um bilhete para sua família explicando o quão perigoso o fórum tinha sido para ele. “Por favor, faça o possível para fechar esse site para qualquer outra pessoa”, escreveu ele.

“O governo está falhando com as pessoas. A polícia está falhando com as pessoas”, diz a cunhada de Joe, Melanie.

"O governo sabia disso há cinco anos. Por que ainda estamos aqui? Deveríamos simplesmente deixar isso e deixá-los continuar?", diz a mãe de Joe, Catherine.

O legista sênior Kevin McLoughlin, que investigou o caso de Joe, escreveu para o Departamento de Saúde e Assistência Social (DHSC) explicando que o fórum “pode estar promovendo ativamente um método específico de praticar suicídio e, portanto, infringindo a lei ao auxiliar o suicídio. Deve-se considerar o bloqueio de sua disponibilidade no Reino Unido”.

As famílias das pessoas que morreram querem saber por que mais medidas não foram tomadas.

Imogen Nunn era uma ativista surda da saúde mental que tinha centenas de milhares de seguidores no TikTok.

Mas, apesar de suas mensagens positivas nas redes sociais, “Deaf Immy”, como era conhecida, continuou a lutar contra problemas de saúde mental.

Ela encontrou o fórum em novembro de 2022 e tirou a própria vida três meses depois.

“Quando algo será feito a respeito, quantas vidas serão perdidas?”, diz sua mãe, Louise, à BBC.

"Se o site tivesse sido fechado há cinco anos, centenas de pessoas ainda estariam vivas. Se tivesse sido fechado há um ano, meu irmão ainda estaria vivo”, diz Lee Cooper. O irmão de Lee, Gary, encontrou o fórum e tirou a própria vida em julho de 2022.

O fórum também recebeu atenção da polícia do Reino Unido após a morte de Tom Parfett, de 22 anos, 2021.

Tom comprou veneno de Kenneth Law, um conhecido vendedor canadense cujos detalhes foram amplamente compartilhados no fórum. Quando Law foi preso em maio deste ano, a polícia canadense descobriu que ele havia enviado o mesmo veneno para centenas de compradores em todo o mundo.

Ele agora aguarda julgamento, enfrentando múltiplas acusações de aconselhamento ou auxílio ao suicídio.

Joe Nihill tinha 23 anos (foto: BBC)

A Agência Nacional do Crime do Reino Unido confirmou que 88 pessoas morreram só no Reino Unido com venenos comprados de Kenneth.

No fórum suicida, a BBC encontrou postagens dos administradores aconselhando os usuários sobre como escapar da polícia, que estava em busca de veneno enviado por Law.

"Não os deixe entrar em sua casa sem um mandado de busca. Você não precisa falar com a polícia”, diz o administrador.

Embora os sites de Law tenham bloqueados, o fórum permanece ativo – e os usuários agora podem encontrar detalhes de fornecedores alternativos e outros métodos de suicídio.

A Agência Nacional do Crime diz que não descarta a possibilidade de investigar o fórum na investigação sobre os venenos.

O governo diz que se comprometeu a reduzir a taxa de suicídio em Inglaterra dentro de dois anos e meio com uma nova estratégia nacional de prevenção do suicídio, “apoiada por mais de 100 medidas, incluindo um sistema de alerta nacional”

* O Centro de Valorização da Vida (CVV) dá apoio emocional e preventivo ao suicídio. Se você está em busca de ajuda, ligue para 188 (número gratuito) ou acesse www.cvv.org.br.