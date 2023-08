Cidade indiana exige medidas contra suicídio após aumento de casos em moradias estudantis

436

As autoridades de uma cidade no noroeste da Índia ordenaram a reforma de dormitórios estudantis após uma onda de suicídios entre estudantes de colégios internos da região.



Kota, no estado de Rajastão, abriga inúmeras escolas privadas que preparam alunos para ingressar em faculdades de medicina e engenharia de prestígio, mas sua reputação foi manchada por uma série de suicídios de estudantes: mais de duas dezenas em 2023, em comparação com 15 em 2022.



Em resposta, a administração distrital ordenou na quinta-feira (17) que as empresas responsáveis pelos alojamentos estudantis trocassem os ventiladores de teto para que não suportassem o peso humano, forma como muitos dos jovens que morreram se enforcaram.



"Para impedir que os suicídios continuem aumentando entre os estudantes (...) todos os administradores de albergues e hospedagens privadas no estado são instados a instalar um dispositivo de mola de segurança nos ventiladores de cada quarto", diz o pedido.



De acordo com a imprensa local, cerca de 150 mil estudantes de todo o país estão matriculados em colégios preparatórios em Kota.



A Índia registrou mais de 164 mil suicídios em 2021, segundo os últimos dados oficiais divulgados. Dessas mortes, 8%, ou mais de 13 mil, eram estudantes, muitas vezes após reprovação nos exames.