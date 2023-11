436

O chefe da ONU, António Guterres, condenou nesta terça-feira (24) perante o Conselho de Segurança as "claras violações do direito humanitário" em Gaza e exigiu um cessar-fogo "imediato" para aliviar o "sofrimento épico" da população de Gaza.



"Nenhuma das partes em conflito está acima do direito humanitário internacional", disse Guterres, apelando a um "cessar-fogo humanitário imediato" para aliviar "o sofrimento épico, tornar a entrega de ajuda mais fácil e segura e facilitar a libertação dos reféns", em um debate sobre a situação no Oriente Médio liderado pelo ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, cujo país preside o Conselho de Segurança em outubro.