Grécia bate recorde de turistas apesar de onda de calor e incêndios

A Grécia registrou uma quantidade recorde de turistas desde o começo do ano, apesar dos incêndios e da onda de calor que assolaram o país durante o verão, segundo estatísticas publicadas nesta segunda-feira (23).



Durante o mês de janeiro e o final de agosto de 2023, o país banhado pelo Mediterrâneo, famoso pelas ilhas no mar Egeu e suas jazidas arqueológicas, entre elas a Acrópole de Atenas, recebeu 22,56 milhões de turistas - um aumento de 18,4% em relação a 2022, anunciou o Banco Central da Grécia.



O número de visitantes nos nove primeiros meses do ano supera o recorde registrado em 2019 para o mesmo período, que juntou 21,84 milhões de turistas.



A indústria do turismo, motor da economia grega, sofreu um revés em 2020 e 2021, devido às restrições impostas pela covid-19.



A temporada de 2023 foi marcada por devastadores incêndios que destruíram alguns destinos turísticos populares, como as ilhas de Rodes e de Corfu.



O fogo foi alimentado por uma das ondas de calor mais longas que a Grécia já sofreu, com temperaturas superiores a 46ºC.



Em julho, milhares de pessoas, entre elas muitos turistas, precisaram ser evacuadas devido ao avanço do fogo. Em agosto, o país voltou a encarar violentos incêndios.



O número de turistas estrangeiros alcançou, só em agosto, a marca dos 6,48 milhões - 10,4% a mais que em 2022.



Em agosto de 2019, no entanto, este número era um pouco maior, marcando 6,76 milhões de turistas.



Em um país onde o turismo representa cerca de um quarto do PIB, há quem critique o "turismo excessivo" em algumas ilhas e os preços exorbitantes de outras, como Mykonos e Santorini, nas Cíclades.