Seis caminhões-tanque com combustíveis entraram neste domingo (22) na Faixa de Gaza, um enclave gravemente privado de produtos básicos, informou um funcionário da passagem fronteiriça de Rafah.



Os veículos, com combustíveis que devem alimentar os geradores de energia elétrica de dois hospitais, atravessaram a fronteira procedentes do Egito, informaram a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) e uma fonte egípcia.