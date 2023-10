Eleições na Argentina, expectativa no Brasil

436

Javier Milei, Sérgio Massa e Patricia Bullrich são os três primeiros colocados na disputa presidencial: primeiro turno Ocorre hoje (foto: Luis Robayo e Juan Mabromata/AFP )





Brasília – Marcada por diversos embates e críticas por todos os lados, as eleições na Argentina podem chegar ao fim ao final da tarde de hoje. Um ano após a vitória do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Brasil, que restabeleceu o controle da esquerda no país, as relações das duas principais economias da América do Sul podem ser impactadas com uma possível vitória de um candidato do outro espectro político, analisam especialistas ouvidos pela reportagem.





O libertário Javier Milei lidera quase todas as pesquisas, pouco à frente do atual ministro da Economia, Sergio Massa. A ex-ministra da Segurança (do governo Macri), Patricia Bullrich corre por fora. Para a maioria das previsões, o pleito deve se estender até 12 de novembro, data marcada para o 2º turno.





O jornal argentino “La Nación” reuniu 12 pesquisas coletadas até 11 de outubro e confirmou que em 11 Milei aparece na primeira colocação. O candidato ultraliberal, inclusive, foi o vencedor das eleições primárias ocorridas em agosto – as Paso –, que servem como um termômetro para os partidos definirem as melhores candidaturas para o pleito oficial. Segundo o periódico argentino, as intenções de voto de Milei variam entre 25% e 35%, enquanto que as de Massa oscilam de 26% a 32%, e as de Bullrich, de 21% a 28%.





De acordo com analistas, as eleições deste domingo definirão os novos passos de agendas importantes nas relações entre Brasil e Argentina, como o Mercosul e o acordo com a União Europeia, a entrada dos nossos vizinhos nos Brics em 2024, e o avanço das negociações em torno de uma moeda única para os dois países. No entanto, mesmo com uma vitória de Milei, representante da extrema-direita, os especialistas são unânimes em afirmar que não haverá mudanças significativas na relação bilateral entre os dois países.





Primeiro país a reconhecer a independência do Império brasileiro, ainda em 1822, a Argentina mantém boas relações com o Brasil desde então. Atualmente, os “hermanos” são nosso terceiro maior parceiro comercial, enquanto que a maior parte das exportações da Argentina têm como destino o Brasil, a exemplo do trigo, do vinho e da carne bovina. Com a eleição de Lula no ano passado, os dois países voltaram a ter a “proximidade ideológica”, suspensa quando Mauricio Macri e Jair Bolsonaro estavam no poder.





Apesar disso, a possibilidade de esse alinhamento deixar de existir é grande. Com a inflação atingindo 138% ao ano, e a pobreza alcançando mais de 40% da população, a popularidade da esquerda argentina entrou em descenso. Nesse contexto, ganharam forças candidaturas mais à direita, como a do radical Javier Milei, do partido La Libertad Avanza, que chegou a afirmar que o Mercosul é um ‘fracasso comercial’, cogitando a saída do país do bloco.





Na quinta-feira, em entrevista à Reuters, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que uma eventual vitória de Milei preocupa o governo brasileiro. “É um vizinho do Brasil, principal parceiro na América do Sul. Então preocupa quando um candidato diz que vai romper com o Brasil. Você fez o que para merecer esse tipo de tratamento?”, questionou o ministro.





Especialistas acreditam, entretanto, ser pouco provável que haja mudança significativa nas relações de longa data entre Brasil e Argentina. Mas há preocupação em relação ao futuro do Mercosul.









PROPOSTAS





Em uma campanha marcada por discursos contundentes contra os adversários, Javier Milei se define como um anarcocapitalista, ou libertário. Para os adeptos dessa corrente política, o Estado deveria ter uma função mínima – ou até, nula – dentro da sociedade. Entre as principais propostas do candidato está o fim do Banco Central Argentino, a privatização de estatais, a eliminação de retenções e qualquer tipo de impostos sobre a importação de insumos e, a mais famosa, a dolarização da economia – ou seja, a substituição do peso argentino pelo dólar norte-americano.





Já o candidato peronista Sergio Massa tenta se desvencilhar da imagem desgastada do presidente e da vice atual, Alberto Fernández e Cristina Kirchner, que são padrinhos políticos do ministro. Sem citar os nomes dos membros do partido de esquerda Unión por La Patria, ele acredita que a solução para a crise é obter dólares por meio do aumento das exportações, na tentativa de diminuir a dívida bilionária com o Fundo Monetário Internacional (FMI).





A candidata Patricia Bullrich, que aparece em terceiro lugar na maioria das pesquisas, rejeita a ideia proposta por Milei de dolarizar a economia e propõe a criação de uma taxa de câmbio única, através da obtenção de dólares do mercado internacional, ao estilo da proposta de Massa.





*Estagiário sob supervisão da subeditora Rachel Botelho









Na corrida





Além do novo presidente do país, que sucederá Alberto Fernández a partir de 10 de dezembro, os argentinos escolhem nestas eleições 130 deputados e 24 senadores de oito províncias. Há ainda eleições para governador de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos e Santa Cruz, e para o chefe do governo da cidade de Buenos Aires. Cinco candidatos concorrem à Presidência: Sergio Massa, atual ministro da Economia e candidato pelo União para a Pátria; Javier Milei, do A Liberdade Avança; Patricia Bullrich, de Juntos pela Mudança; Juan Schiaretti, governador de Córdoba, do Hacemos por Nuestro País; Myriam Bregman, deputada pela Frente de Esquerda.