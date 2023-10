436

O movimento islamista palestino Hamas afirmou, nesta sexta-feira (20), que trabalha com "mediadores" para libertar os reféns "civis" que capturou durante sua violenta incursão em território israelense em 7 de outubro, e que mantém cativos desde então na Faixa de Gaza.



O grupo "trabalha com todos os mediadores envolvidos para aplicar a decisão do movimento de encerrar o caso dos [reféns] civis, se as condições de segurança apropriadas permitirem", assinalou o Hamas em um comunicado após a libertação de duas americanas.