Hamas afirma que bombardeio israelense deixou vários mortos em igreja de Gaza

O Ministério do Interior do governo do Hamas afirmou na quinta-feira (19) que muitos deslocados que estavam em uma igreja em Gaza morreram e outros ficaram feridos durante um bombardeio israelense na cidade.



Em um comunicado, o Hamas assinalou que o bombardeio deixou "muitos mártires e feridos" na igreja greco-ortodoxa de São Porfírio. Testemunhas apontaram que o ataque parecia ter como alvo um local próximo do recinto religioso.



Procuradas pela AFP, as Forças de Defesa Israelenses (IDF) afirmaram que seus caças atacaram um centro de comando e controle do Hamas envolvido no lançamento de foguetes e morteiros contra Israel.



"Como resultado do ataque das IDF, uma parede de uma igreja na área foi danificada", explicaram. "Estamos a par das informações de vítimas. O incidente está sob análise", acrescenta a nota.



De acordo com as testemunhas, o bombardeio danificou a fachada da igreja e derrubou um edifício adjacente. Muitos feridos foram evacuados para um hospital, acrescentaram.



A Igreja de São Porfírio, a mais antiga ainda ativa no território palestino, situada à sombra de um minarete, fica na Cidade Velha de Gaza, onde, segundo a tradição, estão as relíquias deste eremita e bispo de Gaza do século V.



A igreja não está muito longe do hospital Al Ahli, onde um disparo de foguete causou 471 mortes na noite de terça-feira, segundo as autoridades do Hamas.



O número de cristãos na Faixa de Gaza, em sua maioria ortodoxos, é de mil, aproximadamente. Antes de o Hamas tomar o poder, em 2007, eles somavam 7.000 neste território palestino de 2,3 milhões de habitantes.