Quadro de Magritte é leiloado por 11 milhões de euros em Paris

Uma obra de 1955 de René Magritte, intitulada "A valsa hesitação", colocada em leilão pela primeira vez, foi vendida por 11,1 milhões de euros (R$ 59,2 milhões) em Paris, anunciou a Sotheby's.



Pertencente ao período mais cobiçado pelos colecionadores, a pintura do mestre surrealista belga não atingiu, no entanto, a estimativa máxima calculada em 15 milhões de euros (R$ 80 milhões).



A obra representa duas das famosas maçãs do pintor com máscaras, fundindo-se nas sombras da noite, diante de um céu azul salpicado por suas enigmáticas nuvens.



O quadro faz parte de um grupo de oito óleos. É apenas a segunda pintura da série leiloada até agora.



O exemplar anterior, "O padro casado", foi leiloado em 2007 por 6 milhões de euros (R$ 32 milhões) e representava a paródia inversa, com um céu sombrio e maçãs iluminadas.