EUA diz que China reforça arsenal nuclear a ritmo acelerado

A China desenvolve seu arsenal nuclear a um ritmo mais rápido do que o estimado pelos Estados Unidos em linha com as ambições do presidente Xi Jinping, revela um comunicado do Pentágono publicado nesta quinta-feira (19).



O país asiático teria "mais de 500 ogivas nucleares operacionais em maio de 2023" e "provavelmente terá mais de 1.000 até 2030", segundo este relatório anual sobre o "poder militar chinês", encomendado pelo Congresso.



O documento também descreve um Exército chinês em plena expansão e modernização, que exerce uma forte pressão sobre Taiwan, a ilha autônoma cuja soberania é reivindicada por Pequim.



Os números de ogivas são similares as de um relatório do Pentágono de 2021, mas um alto funcionário da Defesa insiste em que "está a caminho de superar" as estimativas de Washington.



"Não estamos tentando sugerir uma grande mudança na direção que pareciam tomar (...) mas sugerimos que estão a caminho de superar essas projeções anteriores" e isso "obviamente nos gera muitas preocupações", acrescentou. E pediu "mais transparência" a Pequim.



O relatório também aponta que a China tenta melhorar sua capacidade para lançar essas ogivas da terra, de um avião ou de um submarino, e "provavelmente completou" a construção de instalações de lançamento de mísseis balísticos intercontinentais que contam com mais de 300 silos no total.



Em comparação, os Estados Unidos possuem 3.708 ogivas nucleares e a Rússia, 4.489, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri), que contabiliza 410 para a China.



Os Estados Unidos consideram a China seu principal desafio estratégico e "o único rival com desejo e, cada vez mais, capacidade para mudar a ordem internacional".



Apesar de as relações entre Pequim e Washington serem muito tensas, nos últimos meses, o diálogo bilateral foi reaberto. Contudo, a China segue se negando a ter uma comunicação direta de alto nível entre comandos militares.