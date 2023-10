Jogo entre Bélgica e Suécia, suspenso por atentado em Bruxelas, não será retomado

436

O jogo das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 entre Bélgica e Suécia, suspenso há três dias devido ao atentado em Bruxelas que deixou dois mortos, não será retomado, informou a Uefa nesta quinta-feira (19).



O empate em 1 a 1 foi "confirmado como definitivo e cada equipe receberá um ponto na tabela do Grupo F", explicaram as federações europeia e dos dois países.



Dois torcedores suecos foram assassinados na última segunda-feira em um ataque com arma de fogo no centro de Bruxelas, poucas horas antes da partida no estádio Rei Balduíno.



O suspeito de cometer o atentado, um homem tunisiano residente ilegal na Bélgica, foi morto durante uma operação da polícia na manhã de terça-feira.



"A decisão da Uefa encerra de maneira definitiva o jogo, mas nunca esqueceremos as vítimas. Nossos pensamentos acompanham suas famílias, assim como os jogadores, a comissão técnica e os torcedores da seleção sueca", declarou a federação belga.



"Estamos felizes em saber que a Uefa tomou sua decisão e que esta se adéqua ao que as duas federações desejavam", acrescentou a federação sueca.



O resultado do jogo não terá consequências no Grupo F das Eliminatórias da Euro porque a Bélgica já está matematicamente classificada (junto com a Áustria) e a Suécia já está eliminada.