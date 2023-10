Conselho da ONU rejeita resolução do Brasil após veto dos EUA

436

Os membros do Conselho de Segurança da ONU votaram a resolução do Brasil. A maioria dos países foram a favor, mas os EUA rejeitaram a proposta. Como o país estadunidense tem poder de veto, a resolução foi reprovada - (foto: Bryan R. Smith/AFP)

O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) rejeitou, nesta quarta (18/10), uma resolução proposta pelo Brasil para solucionar o conflito entre Israel e o grupo radical Hamas. Ao todo, doze países se manifestaram favoráveis a proposta, entre eles a França e a China, no entanto, o texto foi rejeitado após os Estados Unidos, que têm poder de veto, votarem contra. Rússia e Reino Unido se abstiveram.







Lula chama ataque a hospital em Gaza de "tragédia injustificável" O texto brasileiro pedia a abertura de corredores humanitários na Faixa de Gaza, que é alvo de constantes bombardeios israelenses.

A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirmou que o país ficou "desapontado" com o fato da resolução não mencionar o direito de autodefesa de Israel. O Brasil tenta construir um consenso para proteger os civis no conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas.

O documento condenava o Hamas e requeria a "libertação imediata e incondicional de todos os reféns civis, exigindo a sua segurança, bem-estar e tratamento humano, em conformidade com o direito internacional".

Veja como votaram os membros do Conselho de Segurança da ONU:

A favor: 12 - Albânia, Brasil, China, Equador, França, Gabão, Gana, Japão, Malta, Moçambique, Suíça, Emirados Árabes

Contra: 1 - Estados Unidos

Abstenção: 2 - Rússia e Reino Unido



O texto brasileiro também pedia revogação imediata da ordem de evacuação das áreas ao norte da Faixa de Gaza, além da criação de pausas humanitárias para permitir o acesso seguro e "ininterrupto" de ajuda. Nesse sentido, a proposta enfatizava a necessidade de fornecer bens e serviços essenciais, como eletricidade, água, alimentos e suprimentos médicos, para garantir a sobrevivência da população civil.

'Dói muito ouvir as pessoas vivas embaixo dos escombros e não poder fazer nada', diz palestino em Gaza O texto brasileiro também pedia revogação imediata da ordem de evacuação das áreas ao norte da Faixa de Gaza, além da criação de pausas humanitárias para permitir o acesso seguro e "ininterrupto" de ajuda. Nesse sentido, a proposta enfatizava a necessidade de fornecer bens e serviços essenciais, como eletricidade, água, alimentos e suprimentos médicos, para garantir a sobrevivência da população civil.

Desde a contraofensiva israelense após o Hamas atacar Israel no dia 7 de outubro, Gaza vive em um cerco total. O corte de serviços essenciais colabora para o colapso de hospitais. "As pessoas em Gaza têm acesso severamente limitado à água potável. Como último recurso, elas estão consumindo água salobra proveniente de poços agrícolas, o que suscita sérias preocupações quanto à propagação de doenças transmitidas pela água", ressaltou a Agência das Nações Unidas de Assistência e Trabalho para Refugiados da Palestina no Oriente Médio (UNRWA).