Biden apoia versão israelense sobre bombardeio a hospital em Gaza e critica o Hamas

Netanyahu abraça Biden na chegada do presidente norte-americano a Israel (foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que visita Israel nesta quarta-feira (18), apoiou a versão das autoridades israelenses que acusam combatentes palestinos pelo bombardeio que provocou centenas de mortes na terça-feira em um hospital da Faixa de Gaza."Eu fiquei profundamente triste e indignado com a explosão de ontem no hospital de Gaza. E com base no que vi, parece que foi feito pelo outro lado, não por vocês", disse Biden ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em Tel Aviv.Biden também afirmou que movimento Hamas, que governa Gaza, provocou apenas "sofrimento" aos palestinos.