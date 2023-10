Israel afirma ter evidências da responsabilidade da Jihad Islâmica em bombardeio de hospital de Gaza

436

O Exército israelense afirmou nesta quarta-feira (18) que tem "evidências" da responsabilidade do grupo palestino Jihad Islâmica na explosão em um hospital de Gaza que deixou centenas de mortos.



"As evidências, que compartilhamos com todos vocês, confirmam que a explosão em um hospital de Gaza foi provocada pelo lançamento de um foguete da Jihad Islâmica que falhou", afirmou o porta-voz militar Daniel Hagari em uma entrevista coletiva.



"A análise profissional é baseada em dados de inteligência, sistemas operacionais e imagens aéreas", acrescentou.



"Não houve nenhum fogo das FDI (o Exército israelense) por terra, mar ou ar que atingiu o hospital", disse Hagari.



"Nosso sistema de radares rastreou os mísseis disparados pelos terroristas em Gaza no momento da explosão e a análise da trajetória dos foguetes mostra que foram disparados das proximidades do hospital", afirmou o porta-voz.



O movimento islâmico palestino Hamas, que governa Gaza, acusou Israel pelo bombardeio, que, afirmou, matou mais de 200 pessoas.