A evacuação nesta quarta-feira de uma escola judaica em Roma, que a polícia inicialmente informou ter sido motivada por alerta de bomba, foi na verdade um exercício de treinamento.



Uma fonte da polícia afirmou que agentes e cães farejadores foram enviados para inspecionar a escola.



As ruas próximas da escola, que fica no bairro de Ghetto, foram isoladas, segundo um correspondente da AFP.



Alguns minutos depois, no entanto, a assessoria de imprensa da polícia informou que a operação era um exercício.



A comunidade judaica de Roma confirmou em um comunicado que "o ocorrido esta manhã na escola judaica foi um exercício".